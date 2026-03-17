Durante la partita contro la Lazio, Rafael Leao ha mostrato segni di nervosismo e il suo risentimento è proseguito anche negli spogliatoi, dove si è scontrato con Pulisic. Allegri è intervenuto per calmare gli animi e fare da mediatore tra i due giocatori. La tensione tra Leao e Pulisic si è manifestata in modo evidente nel corso dell’intervallo, richiedendo l’intervento dell’allenatore.

Il fastidio manifestato da Rafael Leao nella partita persa contro la Lazio non si è placato subito e, anzi, è continuato anche negli spogliatoi. In particolar modo, il portoghese ha avuto da ridire suidiversi mancati passaggi di Pulisic. Ne parla Luca Bianchin sulla Gazzetta della Sport. Scontro Leao-Pulisic: i dettagli. Se cercate due amici che abbiano passato una serena domenica sera insieme, non guardate Rafa e Christian Pulisic. Leao durante Lazio- Milan si è lamentato ad ampi gesti delle scelte di Pulisic, che non gli ha passato il pallone in due azioni potenzialmente pericolose. Quello che non si è visto in tv è il seguito all’interno dell’Olimpico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il confronto Leao-Pulisic è continuato negli spogliatoi dell’Olimpico: Allegri ha dovuto far da paciere

Articoli correlati

Leao-Pulisic, secondo round anche negli spogliatoi dell’Olimpico dopo Lazio-MilanDurante il match, Leao si era lamentato, con eloquenti gesti, delle scelte tecniche di Christian Pulisic, 'reo', a suo dire, di non averlo servito in...

Lazio-Milan, lo sfogo di Leao con Pulisic è continuato in spogliatoio. L'intervento di AllegriSe cercate due amici che abbiano passato una serena domenica sera insieme, non guardate Rafa Leao e Christian Pulisic.

Una raccolta di contenuti su Il confronto Leao Pulisic è continuato...

Temi più discussi: Lazio-Milan, lo sfogo di Leao con Pulisic è continuato in spogliatoio. L'intervento di Allegri; Leao-Pulisic, quasi amici. Duro confronto anche negli spogliatoi dopo Lazio-Milan; Milan, i giorni di Leao: dal confronto con Allegri a quello con Pulisic, ecco cosa sta succedendo; Milan, scoppia il caso Leao: Allegri cerca l'abbraccio e lui lo evita. Ma la furia del portoghese è contro Pulisic.

Milan, Leao è una furia! Non solo la rabbia per il cambio: se l’è presa anche con Pulisic contro la Lazio! Interviene AllegriMilan, Leao è una furia! Non solo la rabbia per il cambio: se l’è presa anche con Pulisic! Necessario l’intervento di Allegri negli spogliatoi Lazio-Milan ha lasciato strascichi pesanti in casa rosson ... calcionews24.com

Trevisani parla così di Leao e Pulisic: le sue paroleTrevisani, intervenuto a Pressing, ha parlato così del momento del Milan e delle critiche a Leao e Pulisic: le sue parole Il pareggio contro la Lazio ha lasciato strascichi pesanti in casa Milan, scat ... milannews24.com

La Gazzetta: "#Leao si è lamentato ancora con #Pulisic per quel pallone che non gli ha passato. Un chiarimento più vivace del solito. Max #Allegri è intervenuto per evitare che salisse la tensione" - facebook.com facebook

Il retroscena dell’Olimpico: chiarimento vivace Leao-Pulisic negli spogliatoi, poi l’intervento di Allegri x.com