Calciomercato Milan | si avvia la trattativa per il rinnovo di Leao

Il Milan sta trattando il rinnovo del contratto di Rafael Leao, attaccante portoghese in scadenza a giugno 2028. Leao ha manifestato l’intenzione di continuare a vestire la maglia rossonera e ha avviato i colloqui con la società per prolungare il suo attuale accordo. La trattativa è in corso e rappresenta una delle priorità per il club.

