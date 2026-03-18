Milan-Juventus il caro prezzi scatena la rabbia del popolo rossonero | Non siamo clienti

I tifosi del Milan si sono scagliati contro i prezzi dei biglietti per la partita contro la Juventus, definendoli troppo alti e manifestando la loro frustrazione sui social. La disputa riguarda le cifre richieste per assistere all’incontro, che hanno scatenato numerosi commenti di insoddisfazione tra i sostenitori rossoneri. La protesta si è fatta sentire pubblicamente, evidenziando il malcontento di una parte della tifoseria.

Milan-Juventus non è mai una partita come le altre, ma questa volta a far discutere, almeno per il momento, non è il campo. L’apertura della vendita dei biglietti per la sfida di San Siro ha scatenato un’ondata di polemiche tra i tifosi rossoneri, alle prese con prezzi ritenuti eccessivi. Un tema sempre più centrale nel calcio moderno: il costo dello stadio e il rischio concreto che assistere a una partita dal vivo diventi un privilegio per pochi. Il club ha avviato la vendita dei biglietti con le consuete fasi riservate agli abbonati e ai possessori di tessere fedeltà, per poi aprire progressivamente al pubblico generale. Una gestione ormai standard, che però, ancora una volta si scontra con un elemento chiave: i prezzi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Juventus, il caro prezzi scatena la rabbia del popolo rossonero: “Non siamo clienti” Articoli correlati Cagliari-Milan, Modric incanta il popolo rossonero: eletto MVP del matchCAGLIARI, ITALY - JANUARY 02: Luka Modric of Milan looks on during the Serie A match between Cagliari Calcio and AC Milan at Stadio Sant'Elia on... Serie A, la classifica degli spettatori 2025/26: il popolo rossonero non tradisce, il Milan resta in vettaIn campionato, il Milan, è secondo in classifica, ma sugli spalti nessuno ha fatto meglio del Diavolo. Contenuti e approfondimenti su Milan Juventus il caro prezzi scatena... Temi più discussi: Women | Massimiliano Canzi presenta Juventus-Milan; Corsa Champions, 5 squadre per 3 posti: calendario a confronto a 9 giornate dalla fine; Serie A, Lazio-Milan 1-0: i rossoneri si allontanano dalla vetta. Como-Roma 2-1: lariani in zona Champions Sassuolo-Bologna: 0-1. Pisa-Cagliari 3-1. Verona-Genoa 0-2. Napoli-Lecce 2-1 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2; Milan, l’invito della Curva Sud contro il prezzo dei biglietti: Diciamo basta. Milan-Juve, Ravezzani: Giusta la protesta della Curva rossonera per il caro bigliettiLa Curva Sud del Milan protesta vivacemente per il caro biglietti in vista di Milan-Juve del prossimo 25-26 aprile, e trova l'appoggio del direttore di Telelombardia, Fabio ... tuttojuve.com Polemica biglietti Milan-Juventus: ma percentuali e prezzi più bassi di Inter-JuveNella 34esima giornata di Serie A il Milan affronterà la Juventus in un big match che potrebbe dire molto della lotta per la Champions League. msn.com La Curva Sud attacca duramente la società per i prezzi dei biglietti di Milan-Juventus, match in programma alla 34a giornata di Serie A a fine aprile. Contestati i prezzi per gli abbonati che vanno dagli 89 euro del terzo an x.com È iniziata alle ore 15 di martedì 17 marzo 2026 la prima fase della vendita dei biglietti per Milan-Juventus, partita in programma per il week end del 25-26 aprile (con data e ora che devono essere ancora annunciate dalla Lega Calcio Serie A). Ebbene, - facebook.com facebook