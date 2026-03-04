Dopo 27 giornate di campionato, il Milan si conferma al primo posto nella classifica degli spettatori in Serie A 202526, con il pubblico rossonero presente in gran numero sugli spalti. L’Inter segue da vicino, creando un testa a testa tra le due squadre. I dati delle presenze hanno un impatto anche sui ricavi delle società legati alle partite casalinghe.

In campionato, il Milan, è secondo in classifica, ma sugli spalti nessuno ha fatto meglio del Diavolo. Dopo 27 giornate di Serie A 202526, i rossoneri guidano la classifica spettatori, confermando il legame fortissimo con il proprio pubblico e consolidando un dato che incide in maniera significativa anche sui bilanci societari. Secondo i dati elaborati da Calcio e Finanza, il Milan è primo per media spettatori con 72.844 presenze a partita, appena 18 in più rispetto all’Inter (72.826). Un testa a testa serratissimo, in pieno clima derby. San Siro si conferma dunque un fattore determinante. Dopo aver chiuso la scorsa stagione al primo posto con una media di 71. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serie A, la classifica degli spettatori 2025/26: il popolo rossonero non tradisce, il Milan resta in vetta

