Cagliari-Milan Modric incanta il popolo rossonero | eletto MVP del match

Nel confronto tra Cagliari e Milan, il risultato di 1-0 è stato deciso dal gol di Leao. Tuttavia, tra le protagoniste della partita si distingue Luka Modric, premiato come MVP dell'incontro. La sua prestazione ha evidenziato il valore del centrocampista croato, contribuendo al successo dei rossoneri in una sfida equilibrata e combattuta.

Il Milan batte il Cagliari 1-0 grazie al gol di Leao, ma a brillare oltre al portoghese c'è anche lui: Luka Modric, vincitore del premio di MVP del match.

Cagliari-Milan 0-1, risultato finale della partita di Serie A: Leao segna il gol del primato, gli highlights - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Passerini: "L’immagine cult della trasferta sarda resta la palla in tribuna al 94’ di Modric: esperienza e mentalità" - Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul Corriere della Sera al termine di Cagliari- milannews.it

Cagliari-Milan La sconfitta interna contro il Milan lascia ancora una volta tanti complimenti e zero punti ai rossoblù di Pisacane, ora attesi dalla difficile trasferta di Cremona: la nostra analisi all'indomani del ko con i rossoneri - facebook.com facebook

Sembrava un tranquillo venerdì sera di inizio gennaio, e invece… Cagliari-Milan 0-1 Altri 3 punti in cascina! x.com

