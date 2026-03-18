Milan | il rebus centravanti per il futuro

L'AC Milan si prepara alla stagione 202526 con un attacco ancora senza un centravanti fisso. La squadra sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo e garantire una soluzione stabile in vista delle prossime gare. La ricerca di un attaccante di riferimento rimane al centro delle discussioni e delle strategie di mercato del club.

Con la stagione 202526 che entra nella fase cruciale e l’attacco rossonero ancora alla ricerca di una punta di riferimento costante, l’AC Milan si proietta già sul mercato estivo. Massimiliano Allegri ha ribadito la necessità di un centravanti vero per completare il reparto offensivo, e tra i nomi in pole position restano Mateo Retegui (attualmente all’Al-Qadsiah dopo l’esperienza all’Atalanta) e Dusan Vlahovic (Juventus). Il dibattito tra addetti ai lavori e opinionisti è acceso: chi privilegia la solidità immediata e l’adattamento al campionato italiano, chi scommette sul talento superiore e sul potenziale esplosivo. Retegui emerge come la scelta “sicura”del Milan per molti analisti. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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