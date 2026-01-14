Modric Milan rebus sul futuro tra il rinnovo e l’idea Goretzka a zero | così i rossoneri non si faranno trovare impreparati!

Il futuro di Luka Modric al Milan rimane un tema aperto, tra il rinnovo contrattuale e l'interesse per Goretzka a parametro zero. La dirigenza rossonera valuta attentamente le opzioni, mantenendo un approccio equilibrato tra continuità e opportunità di mercato. La strategia del club mira a pianificare con attenzione, garantendo stabilità e flessibilità per affrontare le sfide della prossima stagione.

La strategia del club Il futuro della regia del Milan è un enigma affascinante che si gioca su due tavoli: quello sentimentale e quello delle opportunità di mercato. Mentre Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri,

