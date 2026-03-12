Milan | buone notizie su Gimenez dopo 133 giorni di infortunio

Dopo 133 giorni di infortunio, il Milan ha comunicato aggiornamenti positivi su Santiago Gimenez. L’attaccante, che era assente da diversi mesi, sta tornando ad allenarsi con il gruppo e potrebbe riprendere le attività in breve tempo. La società ha diffuso notizie rassicuranti sui progressi del giocatore, senza però indicare una data precisa di rientro ufficiale.

"> Il Ritorno di Santiago Gimenez al Milan. MILANO – 23 SETTEMBRE: Santiago Gimenez dell'AC Milan celebra dopo aver segnato il gol dell'1-0 durante la partita di Coppa Italia Frecciarossa degli ottavi di finale tra AC Milan e US Lecce allo Stadio Giuseppe Meazza il 23 settembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Jonathan MoscropGetty Images)