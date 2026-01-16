Milan arrivano buone notizie | Pavlovic può essere convocato per la gara contro il Lecce
Il Milan può contare su una nuova opzione in difesa: Strahinja Pavlovic, infatti, è stato convocato per la partita contro il Lecce. La sua presenza rappresenta una possibilità in più per la rosa rossonera, offrendo maggiore flessibilità in vista dell'importante impegno di campionato. Restano da attendere le decisioni dell’allenatore, ma la convocazione del difensore serbo è un segnale positivo per il club.
CAIRATE, ITALY - JANUARY 16: Strahinja Pavlovic of AC Milan in action during AC Milan training session at Milanello on January 16, 2026 in Cairate, Italy. (Photo by Claudio VillaAC Milan via Getty Images) Arrivano buone notizie per quanto riguarda il difensore rossonero Strahinja Pavlovic. Durante il match contro la Fiorentina di Vanoli, pareggiato 1-1 grazie al gol di Nkunku sul finale della gara, il difensore rossonero si è infortunato in uno scontro di gioco aereo con Comuzzo, autore del gol per i viola. Il calciatore, visibilmente ferito nella zona sopraccigliare sinistra, abbandonò il terreno di gioco per curarsi ed effettuare gli esami medici nell'ospedale più vicino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Atalanta Milan, Allegri può sorridere in vista della sfida contro la Dea: arrivano buone notizie dall’infermeria! Tutti gli aggiornamenti
Leggi anche: Milan Roma, arrivano buone notizie su Leao! Per Allegri sarà titolare nella sfida? il rossonero ha un importante precedente contro i giallorossi, i dettagli
Milan, buone notizie da Milanello: Nkunku si è allenato in gruppo; UFFICIALE| Il comunicato del Lecce sulle condizioni di Camarda dopo il consulto a Milano; Allegri avverte il Milan: “A Como servirà aggressività”; Lecce, conti da rifare e l’Inter all’orizzonte.
Milan, buone notizie per Allegri: Pavlovic torna ad allenarsi in gruppo - Stando a quanto riportato da MilanNews, Strahinja Pavlovic avrebbe lavorato oggi per la prima volta in gruppo dopo l'infortunio patito contro la Fiorentina. fantacalcio.it
Milan: anche Fullkrug ko, il nuovo bomber arriva dalla Serie A - L'infortunio di Fullkrug potrebbe portare il Milan a muoversi sul calciomercato e andare a prendere un rinforzo in Serie A ... calciomercatonews.com
MN24 Allegri può esultare, buone notizie da Milanello: è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo - Allegri può esultare, arrivano buone notizie dal centro sportivo di Milanello Le porte del centro sportivo di Carnago si aprono oggi per una sessione di allenamento cruciale in vista dei prossimi impe ... milannews24.com
Serata difficile, partita sofferta, ma il Milan colpisce al momento giusto. Concretezza, freddezza, cinismo: quando crei poco, devi essere chirurgico. A Como arrivano tre punti pesantissimi. #ComoMilan - facebook.com facebook
Da #Milanello, racconta Peppe Di Stefano in diretta su @SkySport 24, arrivano novità quasi sorprendenti: nonostante le parole di #Allegri in conferenza, oggi Nicolas #Fullkrug si è allenato. Il tedesco, che contro la Fiorentina ha rimediato un'infrazione (subito r x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.