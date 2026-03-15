Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di Are, battendo Emma Aicher in una gara molto combattuta. Alle finali di Lillehammer, si presenterà con 140 punti di vantaggio sulla rivale. La competizione si è svolta sulla pista di Kvitfjell, dove le due atlete si sono sfidate fino all'ultima porta. La gara ha visto un duello serrato tra le due sciatrice.

Mikaela Shiffrin si presenterà alle finali di Lillehammer (per la precisione Kvitfjell) con 140 punti di vantaggio nei confronti di Emma Aicher. Un duello semplicemente meraviglioso e che si è ulteriormente alimentato dopo lo slalom di Are, che ha visto l’ottava vittoria su nove gare tra i rapid gates dell’americana. La tedesca, però, ha retto di testa e ha fatto il massimo che poteva fare, chiudendo proprio al secondo posto e perdendo solo venti punti nei confronti della rivale. La vittoria numero 109 della carriera in Coppa del Mondo è arrivata comunque con un vantaggio ampissimo su tutte le avversarie. Shiffrin infatti ha pennellato nella... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Shiffrin vince lo slalom di Are davanti ad Aicher. Duello serratissimo alle finali per la Coppa

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