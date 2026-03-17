Sci alpino i qualificati dell’Italia per le finali di Coppa del Mondo gara per gara C’è una doppia wild card

Per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, 19 atleti italiani parteciperanno alle gare che si svolgeranno tra le nevi di Kvitfjell e Hafjell in Norvegia, dal 19 al 25 marzo. La rosa comprende gli atleti qualificati gara per gara e due wild card sono state assegnate per l’occasione. Le competizioni includeranno prove veloci e tecniche.

Saranno 19 nel complesso gli italiani impegnati nelle finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, in programma sulle nevi norvegesi di Kvitfjell (prove veloci) e Hafjell (prove tecniche) da giovedì 19 a mercoledì 25 marzo. La tappa conclusiva del Circo Bianco è riservata esclusivamente ai migliori 25 delle varie classifiche di specialità, con in aggiunta le wild card assegnate agli ori olimpici di Milano Cortina e ai campioni mondiali juniores in carica. In campo maschile vedremo in azione 9 azzurri: in discesa libera Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Benjamin Alliod e Christof Innerhofer; in superG Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Guglielmo Bosca; in gigante Alex Vinatzer, in slalom speciale Alex Vinatzer e Tommaso Sala. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, i qualificati dell’Italia per le finali di Coppa del Mondo gara per gara. C’è una doppia wild card Articoli correlati Coppa del Mondo di Sci Alpino, l’Italia olimpica femminile in gara a Soldeu: anche Brignone in garaSoldeu – Torna la Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile dopo la splendida avventura avuta alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 (tre... Sci alpino, sono 19 gli azzurri qualificati alle finali di Coppa del Mondo di LillehammerL’Italia ha qualificato nel complesso 19 azzurri alle finali di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, in programma dal 19 al 25 marzo a... SCHWARZ vince in Super G, PRIMO successo in Coppa del Mondo in questa specialità | HIGHLIGHTS Approfondimenti e contenuti su Sci alpino i qualificati dell'Italia... Temi più discussi: Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026, italiani e italiane in gara: l'elenco completo; I qualificati per le finali norvegesi di Coppa del mondo quando mancano solo le gare di Courchevel e Are; Sci alpino, le qualificate per la finale di Coppa del Mondo in superG: Goggia in vetta, Zenere strappa il pass!; Coppa del mondo, Mikaela Shiffrin vince slalom femminile di Are. Sci alpino, sono 19 gli azzurri qualificati alle finali di Coppa del Mondo di LillehammerL'Italia ha qualificato nel complesso 19 azzurri alle finali di Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, in programma dal 19 al 25 marzo a Lillehammer, in ... oasport.it Sci alpino, diciannove italiani qualificati per le finali di Coppa del Mondo in NorvegiaROMA (ITALPRESS) - Le gare del fine settimana di Courchevel e Are hanno definito la lista dei partecipanti alle finali di Coppa del mondo in programma da sabato 21 a mercoledì 25 marzo fra Kvitfjell ( ... msn.com Coppa del Mondo/Ultimo Atto. La situazione è questa. Ultima tornata di Coppa del Mondo e ci sono Coppe di Specialità da assegnare. Abbiamo due Sciatrici in pole : Sofia Goggia in SuperG Laura Pirovano in Discesa. Forza ragazze Un - facebook.com facebook L’ITALIA è il Paese che ha ottenuto il maggiore numero di podi nelle 38 competizioni delle discipline olimpiche invernali disputate nell’ultima settimana tra Coppa del Mondo e Campionati mondiali. Il bottino finale è stato di 39 presenze nelle prime dieci posizi x.com