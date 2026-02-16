L’IA sostituirà i colletti bianchi entro 18 mesi | l’annuncio choc del boss di Microsoft

Il boss di Microsoft, Mustafa Suleyman, ha annunciato che entro 18 mesi l’intelligenza artificiale potrà sostituire i lavoratori dei settori impiegatizi. La causa di questa previsione è l’avanzamento rapido delle capacità di IA, che si avvicina a livelli umani in molte mansioni. Suleyman ha spiegato che le macchine diventeranno in grado di svolgere le stesse attività di un impiegato in meno di due anni. Questa affermazione ha sorpreso molti, considerando il ritmo accelerato di sviluppo tecnologico.

Roma, 16 febbraio 2026 – Dodici, massimo diciotto mesi. È questo l'orizzonte indicato da Mustafa Suleyman, responsabile dell'area IA di Microsoft, secondo cui l'intelligenza artificiale raggiungerà performance paragonabili a quelle umane nella maggior parte delle attività professionali. Cosa sappiamo. Dall'LLM all'"intelligenza capace". In un'intervista al Financial Times, Suleyman ha spiegato che i sistemi in sviluppo potranno automatizzare gran parte del lavoro d'ufficio: avvocati, commercialisti, project manager, addetti marketing. Tutte mansioni svolte davanti a un computer. Tutte, potenzialmente, replicabili da algoritmi avanzati.