Navigare sicuri a scuola con Copilot MFA e FIDO2 – Speciale Safer Internet Day 2026 con Gabriele Tansini Microsoft

In occasione del Safer Internet Day 2026, questo webinar gratuito con Gabriele Tansini di Microsoft offre strumenti pratici per garantire sicurezza e tranquillità nelle scuole. Scopriremo come utilizzare Copilot, MFA e FIDO2 per proteggere dati e utenti, favorendo un ambiente digitale più sicuro per studenti e insegnanti. Un’occasione per approfondire le migliori pratiche di sicurezza informatica in ambito scolastico.

In occasione del Safer Internet Day 2026, partecipa a un webinar gratuito pensato per aiutare scuole e insegnanti a muoversi con più tranquillità nel mondo digitale. Scoprirai come usare Copilot in modo sicuro e responsabile, come proteggere gli account con autenticazione multifattoriale e come rendere gli accessi più semplici e sicuri grazie alle chiavi FIDO2. Il 10 febbraio 2026 si celebra il Safer Internet Day, la giornata mondiale dedicata alla sicurezza online. Per l’occasione, ti invitiamo a un webinar gratuito che si terrà il 12 febbraio 2026 alle ore 16:30: “Navigare sicuri a scuola con Copilot, MFA e FIDO2”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Copilot di Microsoft per il Gruppo FS Gears Of War: E-Day uscirà nel 2026, conferma MicrosoftMicrosoft ha annunciato ufficialmente che Gears of War: E-Day sarà disponibile nel 2026, mettendo fine alle speculazioni e confermando il ritorno della celebre saga. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Navigare sicuri, anche quando il mercato è in tempesta. Affrontare il mondo del fisco e della gestione aziendale può sembrare una navigata in mare aperto: a volte il cielo è sereno, altre volte arrivano nubi improvvise. ️ Ma come recita il proverbio: la differen - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.