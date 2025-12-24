Si laurea in ospedale sulla sedia a rotelle dopo un incidente | Ci sono riuscita ma sogno di tornare a rialzarmi

Michaela Benthaus conquista lo spazio, è la prima astronauta in sedia a rotelle: «Le difficolta? Sono superabili» - Dopo l’incidente ho capito che, anche se il mio corpo era cambiato, potevo comunque contribuire all’esplorazione spaziale». leggo.it

Samantha De Grenet, figlio Brando finisce in ospedale: foto choc in sedia a rotelle/ “Tanta paura e dolore” - Samantha De Grenet, figlio Brando finisce in ospedale: cos'è successo e come sta ora: "Tanta paura e tanto dolore ma il peggio è passato" Paura per Brando, il figlio di Samantha De Grenet: finisce in ... ilsussidiario.net

Dal 2026 in Basilicata partirà il corso di laurea in Fisioterapia, una novità che contribuirà al rilancio dell'ospedale di Pescopagano. #TGRBasilicata - facebook.com facebook

