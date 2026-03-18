Mfe Berlusconi | pubblicità in ripresa da marzo nonostante la guerra

Durante un incontro con la stampa negli studi di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha aggiornato sulla ripresa della pubblicità nel gruppo Mfe-MediaForEurope, evidenziando che questa è ripartita da marzo nonostante le difficoltà legate alla guerra. Ha inoltre osservato che, sebbene il contesto internazionale rimanga complesso, ci sono segnali positivi che indicano un miglioramento nel settore pubblicitario.

Durante un incontro con la stampa negli studi di Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha fatto il punto sull’andamento del mercato pubblicitario e sui risultati del gruppo Mfe-MediaForEurope, sottolineando come il contesto internazionale resti complesso ma con segnali incoraggianti. L’impatto della guerra su economia e pubblicità. Nel suo intervento, l’amministratore delegato e presidente del gruppo ha ricordato come l’instabilità geopolitica continui a influenzare il settore dei media. “Passa il tempo e succedono cose, dall’ultima volta che ci siamo visti ahimè è scoppiata un’altra guerra. Una cosa terribile per il mondo, ma che ha anche un impatto inevitabile sull’economia e sui media che vivono di pubblicità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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