Mfe PS Berlusconi visita la sede di Prosiebensat | Potenziale incredibile

Il 22 gennaio, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe, ha visitato la sede di ProSiebenSat. La visita ha permesso di approfondire le opportunità di collaborazione tra le due aziende, sottolineando il potenziale presente nel settore dei media e delle comunicazioni. Questa visita rappresenta un momento importante nel rapporto tra le realtà italiane e tedesche nel campo dell’audiovisivo.

Milano, 22 gen. (askanews) – Visita a sorpresa dell’amministratore delegato di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, nella sede del broadcaster tedesco ProSiebenSat.1, di cui Mfe è azionista di controllo. E’ quanto si apprende da fonti vicine all’azienda, le quali specificano che non si è trattato di un viaggio ufficiale né di un incontro programmato. È la prima volta che Pier Silvio Berlusconi si reca nella sede del broadcaster tedesco da quando Mfe è azionista di controllo: l’Ad ha raggiunto a sorpresa la sede a Unterföhring, senza agenda né appuntamenti ufficiali, fanno sapere, per salutare il Ceo, Marco Giordani e incontrare il management.🔗 Leggi su Ildenaro.it Visita a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a ProSiebenSat.1: Un momento simbolico per il futuro di MFEPier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di MFE – MediaForEurope, ha effettuato una visita a sorpresa presso la sede di ProSiebenSat. Pier Silvio Berlusconi, il nuovo baricentro della tv europea: l’operazione ProSiebenSat.1 porta MFE al centro del mercato continentalePier Silvio Berlusconi emerge come figura chiave nel panorama televisivo europeo grazie all’operazione ProSiebenSat. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Mfe, P.S. Berlusconi visita la sede di Prosiebensat: Potenziale incredibileMilano, 22 gen. (askanews) – Visita a sorpresa dell’amministratore delegato di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, nella sede del broadcaster tedesco ProSiebenSat.1, di cui Mfe è azionista di controllo. E’ q ... ildenaro.it Visita a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a ProSiebenSat.1: Un momento simbolico per il futuro di MFEIn una visita inaspettata e priva di agenda ufficiale, Pier Silvio Berlusconi ha raggiunto a sorpresa la sede del gruppo tedesco ProSiebenSat.1. superguidatv.it Il Tg5 celebra 34 anni dalla nascita con una visita a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi, che ha ripercorso risultati, metodo di lavoro e sfide future del gruppo, tra informazione, territorio e ambizioni internazionali. https://ift.tt/kryPwzL - #Berlusconi - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.