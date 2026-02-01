Meteo cambia tutto | in arrivo una nuova perturbazione

Questa mattina il cielo si è mostrato in parte sereno, con qualche nuvola che ha attraversato il cielo. Ma da domani, le cose cambieranno. Una nuova perturbazione si avvicina all’Italia e porterà pioggia e vento intenso. Le previsioni segnalano un peggioramento che durerà fino alla fine della settimana. La situazione si evolve rapidamente e le condizioni meteo cambieranno di giorno in giorno.

Dopo il sole inframezzato da nubi che ha accompagnato la giornata di oggi, domenica 1 febbraio, le previsioni per la settimana dal 2 all'8 febbraio sembrano cambiare decisamente lo scenario meteorologico. Come spiega 3bMeteo.it sul suo sito, da domani 2 febbraio nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità saranno sui cieli di Monza e della Brianza con deboli piogge in serata. Nella giornata di mercoledì 4 febbraio le piogge dovrebbero essere quasi assenti con le temperature che arriveranno ad una massima di 9 gradi. Il weekend vedrà la giornata di sabato 7 febbraio coi cieli che si andranno via via ad annuvolare durante la giornata fino a portare piogge in serata.

