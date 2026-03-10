Nel fine settimana, le previsioni indicano un possibile peggioramento del tempo a causa di una goccia fredda in quota e di una saccatura che interessa il Mediterraneo. Le correnti umide portano nuvole e piogge sparse soprattutto nelle regioni del Nord, evidenziando un’intensificazione delle condizioni meteorologiche instabili. Le autorità monitorano attentamente la situazione per eventuali aggiornamenti.

Le correnti umide che interessano la nostra Penisola oggi porteranno nuvole e piogge sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento anche sulle zone interne del centro-sud con acquazzoni e temporali. Nei prossimi giorni avremo il transito di una piccola saccatura con minimo al suolo sul Tirreno e piccola goccia d'aria fredda in quota. Con l'arrivo del prossimo weekend si fa largo ancora l'ipotesi maltempo anche se l'incertezza resta elevata. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo Italiano che mostrano una circolazione depressionaria affondare sul Mediterraneo occidentale: la distribuzione delle precipitazioni dipenderà tutta dalla traiettoria di quest'ultima. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Weekend a rischio maltempo: goccia fredda in quota e saccatura sul Mediterraneo

