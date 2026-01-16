Meteo allarme-Mario Giuliacci | Perturbazione e weekend rovinato

Le recenti condizioni meteorologiche stanno cambiando, con l’alta pressione che inizia a indebolirsi. Secondo gli esperti, questa evoluzione potrebbe portare a una perturbazione che influenzerà il fine settimana. È importante monitorare gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività, considerando i possibili cambiamenti delle condizioni atmosferiche.

L'alta pressione che ha garantito una fase di relativa stabilità negli ultimi giorni mostra i primi segnali di cedimento. Come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, la sua struttura non appare infatti sufficientemente solida da resistere all'arrivo di nuove correnti oceaniche, pronto a riportare condizioni di maltempo su parte del territorio italiano nel corso del prossimo fine settimana. Una perturbazione di origine atlantica, alimentata da un ciclone sul Regno Unito, inizierà a posizionare il bacino del Mediterraneo, determinando un progressivo peggioramento delle condizioni meteo.

