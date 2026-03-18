Metamorfosi granata | col cuore frena il Monza

Nel match tra Reggiana e Monza, il risultato finale è uno zero a zero. La formazione della Reggiana schiera Micai tra i pali, con Papetti, Quaranta e Lusuardi in difesa. A centrocampo ci sono Rover, Charlys, Reinhart, Portanova e Libutti, mentre in attacco gioca Novakovich. Dal lato del Monza, invece, in campo ci sono Bonetti, Bertagnoli, Mendicino, Bozhanaj e altri.