Metamorfosi granata | col cuore frena il Monza
Nel match tra Reggiana e Monza, il risultato finale è uno zero a zero. La formazione della Reggiana schiera Micai tra i pali, con Papetti, Quaranta e Lusuardi in difesa. A centrocampo ci sono Rover, Charlys, Reinhart, Portanova e Libutti, mentre in attacco gioca Novakovich. Dal lato del Monza, invece, in campo ci sono Bonetti, Bertagnoli, Mendicino, Bozhanaj e altri.
REGGIANA 0 MONZA 0 REGGIANA (3-5-1-1): Micai; Papetti, Quaranta, Lusuardi; Rover (37’st Bonetti), Charlys, Reinhart (30’st Bertagnoli), Portanova (38’st Mendicino), Libutti; Girma (30’st Bozhanaj); Novakovich. A disp.: Seculin, Cardinali, Vallarelli, Marcon, Belardinelli, Pinelli, Fumagalli, Lambourde. All.: Rubinacci MONZA (3-5-2): Thiam; Delli Carri, Carboni, Ravanelli; Bakoune, Colombo, Pessina, Hernani (20’st Caso), Azzi (37’st Colpani); Mota (20’st Petagna), Cutrone (20’st Alvarez). A disp.: Pizzignacco, Strajnar, Broon, Lucchesi, Obiang, Keita Balde, Ciurria, Capolupo. All.: Bianco Arbitro: Mucera di Palermo (Di Giacinto di Teramo ed El Filali di Alessandria; IV ufficiale Turrini di Firenze; Var Di Paolo di Avezzano; Avar Nasca di Bari) Note: spettatori 8026 (per un incasso lordo di 87. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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