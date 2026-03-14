Frena il Venezia 0-0 con la Sampdoria Il Monza è a -1

Il Venezia di Stroppa impatta 0-0 contro la Sampdoria, che si trova in una fase di risalita. La squadra veneziana conserva il primo posto in classifica, mantenendo un punto di vantaggio sulla Sampdoria, e si trova a cinque punti dal Frosinone, attualmente terzo. Il risultato di questa giornata lascia invariata la distanza tra le squadre in cima alla classifica.

Partita con poche occasioni, ma il Frosinone terzo resta a -5. Martedì il derby con il Padova Questa volta la magia non riesce. Il Venezia di Stroppa frena sul campo della Sampdoria, in piena risalita nelle zone a rischio del campionato, mantiene il primo posto in classifica (di un punto), ma rimane comunque a +5 sul Frosinone terzo. Partita avara di emozioni, con le occasioni più nitide che comunque sono dei lagunari. La Sampdoria si difende bene, Hainaut e Doumbia sfiorano il vantaggio nel primo tempo, Busio nel secondo. Ma la squadra è sembrata meno brillante delle ultime uscite. Finisce 0-0, con Stankovic però ben poco impegnato nel corso dei novanta minuti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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