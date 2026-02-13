Monza litiga col tassista per il pagamento di una corsa e lo aggredisce col coltello

Monza, ieri sera, un uomo ha aggredito con un coltello il tassista con cui aveva avuto uno screzio sul pagamento di una corsa e lo ha ferito alla mano, spingendo il taxi a fermarsi in via Libertà e attirando l’attenzione dei passanti.

Sul fatto indagano i carabinieri. Il presunto aggressore è finito in ospedale Una lite finita col trasporto in ospedale. Momenti di tensioni ieri, 12 febbraio, a Monza dove un tassista sarebbe stato aggredito con un coltello da un cliente, poi finito in ospedale. Secondo quando riporta Il Giorno, intorno alle 10:30 il tassista avrebbe accolto sul taxi un cliente per accompagnarlo in via Valcava. Dopo aver detto al tassista che la corsa sarebbe stata pagata dalla persona che lo attendeva, il cliente avrebbe tirato fuori un coltello puntandolo contro il guidatore. Il tassista avrebbe quindi cercato di disarmare l'uomo che, dopo averlo inseguito, sarebbe poi finito nella colluttazione contro una vetrata, sfondandola.🔗 Leggi su Monzatoday.it

