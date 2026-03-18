Messina trionfa a Rimini | il veicolo 100% fatto in casa

Il 18 marzo 2026, sulla pista di Rimini, si è svolta una competizione che ha visto protagonista un veicolo completamente progettato e realizzato da studenti di Messina. Durante l'evento, il veicolo ha ottenuto un risultato di rilievo, confermando la presenza di un progetto autoctono. La gara ha attirato l'attenzione sulla capacità tecnica e ingegneristica degli studenti messinesi coinvolti.

La pista di Rimini ha, nel pomeriggio del 18 marzo 2026, il trionfo dell’ingegneria studentesca messinese. L’I.I.S. Verona-Trento si è aggiudicato il secondo posto assoluto nella Gara Nazionale di Mobilità Sostenibile SEL3C4RS, superando le aspettative con un veicolo costruito interamente in-house. L’evento si è svolto nell’ambito della fiera internazionale KEY – The Energy Transition Expo, dove 25 squadre hanno sfidato la concorrenza con prototipi elettrici radiocomandati. Il successo non è stato casuale: il team messinese ha conquistato il primo posto nella quarta gara e il terzo nella seconda, dimostrando una preparazione tecnica superiore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina trionfa a Rimini: il veicolo 100% fatto in casa Articoli correlati Antonello da Messina torna a casa? L’Ecce Homo in corsa per il Museo di Messina dopo l’acquisto record.L’Ecce Homo di Antonello da Messina, acquistato dallo Stato italiano per 14,9 milioni di dollari alla casa d'aste Sotheby's, potrebbe trovare la sua... Leggi anche: Hannah Cox la donna che ha fatto 100 maratone in 100 giorni, in India. E non aveva mai corso fino a 40 anni Gol PAZZESCHI che non vedremo più