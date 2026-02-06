hannah cox la donna che ha fatto 100 maratone in 100 giorni in india e non aveva mai corso fino a 40 anni

Hannah Cox, la donna che ha corso 100 maratone in 100 giorni in India, non aveva mai corso prima dei 40 anni. Fino a quel momento aveva passato anni tra fisioterapie e passeggiate, perché la scoliosi grave le imponeva di indossare il busto ortopedico 23 ore al giorno. Poi, all’improvviso, ha deciso di cambiare tutto.

Hannah Cox fino a 40 anni non aveva mai corso. Aveva solo fatto un sacco di fisioterapie e passeggiate per curare una scoliosi gravissima per la quale le avevano prescritto il busto ortopedico 23 ore al giorno. Hanna Cox ha corso per 4.000 km in 100 giorni. Insomma: ha fatto 100 maratone un giorno dopo l’altro, per cento giorni. In India, sul percorso dell’Inland Customs Line, fino a Calcutta per onorare la memoria di suo padre, nato a Calcutta ma emigrato nel Regno Unito da bambino. La donna inglese due anni fa ha deciso di provarci, racconta il Telegraph. E così si è allenata per 18 mesi ed è partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

