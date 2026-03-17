A Messina, il Duomo è stato riempito da numerose persone per i funerali di Daniela Zinnanti, una donna di 50 anni uccisa il 10 marzo dall’ex compagno. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio di oggi, 17 marzo, e ha visto la partecipazione di amici e familiari, tutti riuniti per rendere omaggio alla vittima. La chiesa si è mostrata carica di dolore e commozione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una cerimonia partecipata e carica di dolore. Il Duomo di Messina è gremito di persone (oggi pomeriggio, 17 marzo) per i funerali di Daniela Zinnanti, nella foto d’apertura, la donna di 50 anni tragicamente uccisa lo scorso 10 marzo dall’ex compagno. La grande partecipazione testimonia la vicinanza della comunità a una vicenda che ha profondamente colpito la città. Il dolore dei familiari. Tra i presenti, seduti nei primi banchi, ci sono i figli della vittima, Gaetano e Roberta. Momento di intensa commozione quando Roberta, prima di prendere posto, si è avvicinata alla bara per baciare la foto della madre. Subito dopo, si è inginocchiata in lacrime accanto al feretro, sopraffatta dal dolore. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Messina, Duomo gremito per l’ultimo saluto a Daniela Zinnanti, vittima di femminicidio

Articoli correlati

Femminicidio a Messina: Daniela Zinnanti trovata morta in casa, fermato un uomoChi era Daniela Zinnanti e cosa è successo a Messina Un nuovo dramma scuote la città di Messina, dove una donna di 50 anni è stata trovata senza vita...

Leggi anche: Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina, l'ex Santino Bonfiglio confessa: aveva il braccialetto elettronico

Contenuti utili per approfondire Daniela Zinnanti

Argomenti discussi: Duomo gremito per i funerali di Daniela Zinnanti uccisa a Messina.

Messina, Duomo gremito per i funerali di Daniela ZinnantiMESSINA – Si stanno celebrando nel Duomo di Messina, pieno di gente, i funerali di Daniela Zinnanti la donna di 50 anni uccisa il 10 marzo scorso dall’ex compagno. Seduti in chiesa vi sono anche i fig ... livesicilia.it

Messina, lacrime e commozione al Duomo per i funerali di Daniela ZinnantiNel Duomo di Messina si sono svolti i funerali di Daniela Zinnanti, la 50enne vittima di femminicidio, uccisa a coltellate a Messina dal suo ex compagno Santino Bonfiglio. Nel Duomo, amici, conoscenti ... strettoweb.com