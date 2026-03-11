A Messina, Daniela Zinnanti è stata uccisa dall’ex compagno Santino Bonfiglio, che ha confessato il delitto. Bonfiglio aveva il braccialetto elettronico e si trovava agli arresti domiciliari al momento dell’omicidio. La donna è stata trovata senza vita in una zona della città. La polizia ha eseguito immediatamente un fermo e sta proseguendo le indagini.

Nuovo caso di femminicidio a Messina. La vittima è Daniela Zinnanti, uccisa con decine di coltellate dall’ex compagno Santino Bonfiglio. Secondo la prima ipotesi, l’uomo aveva raggiunto casa della donna per parlare, ma, rifiutato su una possibile riconciliazione, ha colpito Daniela. La figlia della vittima ha scoperto il corpo. L’uomo, fermato, ha confessato. Il 67enne era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronico. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina, l'ex Santino Bonfiglio confessa: aveva il braccialetto elettronico

Articoli correlati

Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, confessa l'ex compagno: era ai domiciliari con il braccialetto elettronicoUna donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel...

Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, fermato l'ex compagno: era ai domiciliari e aveva il braccialetto elettronicoUna donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel...

Tutti gli aggiornamenti su Femminicidio di Daniela Zinnanti a...

Temi più discussi: Messina, donna uccisa a coltellate nella sua casa: l'ex compagno avrebbe confessato; Femminicidio a Messina: Daniela Zinnanti uccisa dall'ex, Santino Bonfiglio; Ancora un femminicidio a Messina, 50enne uccisa a coltellate; Messina, donna uccisa a coltellate: fermato l'ex compagno.

Femminicidio a Messina, uccisa con decine di coltellate. Arrestato l'ex compagnoIl delitto si è consumato nell'abitazione della donna, Daniela Zinnanti. L'uomo era uscito dai domiciliari da qualche settimana. Avrebbe confessato ed è stato portato in carcere ... tg24.sky.it

Femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina, la polizia trova l'arma con cui Santino Bonfiglio l'ha uccisaGli agenti della squadra mobile messinese che indagano sul femminicidio di Daniela Zinnanti hanno trovato l’arma del delitto: è un coltello recuperato vicino a un cassonetto non lontano dall’abitazion ... messina.gazzettadelsud.it

Ancora una tragedia. Ancora una donna uccisa. A Messina oggi si piange Daniela Zinnanti, 50 anni, vittima dell’ennesimo femminicidio. Una vita spezzata dentro la sua casa, nel quartiere Lombardo. E fa ancora più male pensare che tutto questo accade a - facebook.com facebook

Daniela Zinnanti è stata uccisa con diverse coltellate, l'ex compagno avrebbe confessato ed è stato già trasferito nel carcere di Gazzi x.com