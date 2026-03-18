Messina | -18.000 abitanti in 10 anni il Ponte è l’unica

Sabato 28 marzo 2026 alle ore 16:00 si svolgerà a piazza Unione Europea a Messina la manifestazione chiamata L’ora del Ponte, organizzata da circa quaranta associazioni e movimenti. La città sta vivendo un calo demografico di circa 18.000 abitanti in dieci anni, e il ponte è al centro di questa iniziativa. L’evento coinvolge diverse realtà che si riuniscono per discutere di questa problematica.

Sabato 28 marzo 2026, alle ore 16:00, piazza Unione Europea a Messina ospiterà la manifestazione L’ora del Ponte, un raduno trasversale che vede la partecipazione di una quarantina di associazioni e movimenti. L’iniziativa nasce per affrontare lo spopolamento della città dello Stretto, dove negli ultimi dieci anni si sono persi 18 mila residenti, con un ritmo di emigrazione pari a circa 3 mila persone ogni 18 mesi. I promotori sostengono che il completamento del Ponte sullo Stretto rappresenta l’unica via per invertire questa tendenza negativa e creare nuove opportunità occupazionali per i giovani. L’emorragia demografica come sintomo strutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina: -18.000 abitanti in 10 anni, il Ponte è l’unica Articoli correlati Bologna svuota: -8.000 abitanti in 40 anniIl centro storico di Bologna si trova al crocevia di una trasformazione profonda, segnata da un calo demografico e da preoccupazioni sociali emerse... Marche, tra 10 anni avremo perso 46mila abitanti. Solo due città invertono il trend, ecco quali sonoANCONA - Il superamento della soglia dei 100mila residenti, certificato dopo sette anni vissuti a 5 cifre con l’ultimo aggiornamento Istat sul mese... Approfondimenti e contenuti su Messina 18 000 abitanti in 10 anni il... Temi più discussi: Messina perde 3mila abitanti ogni 18 mesi, Ponte e trasporti saranno la svolta; Spopolamento, Messina perde 18mila abitanti in dieci anni. Il Ponte può essere la svolta per il futuro; Elezioni Comunali, Scurria aderisce al confronto organizzato dalla Scc Messina. Spopolamento, Messina perde 18mila abitanti in dieci anni. Il Ponte può essere la svolta per il futuroNegli ultimi dieci anni Messina ha perso circa 18mila abitanti, con una media di 3mila residenti in meno ogni 18 ... 98zero.com Messina ha perso 18 mila abitanti negli ultimi 10 anni: solo il Ponte sullo Stretto può fermare questo inarrestabile declinoMessina perde circa 3 mila abitanti ogni 18 mesi, negli ultimi dieci anni 18mila messinesi si sono trasferiti altrove, a questi dati si aggiungono tutti coloro che risultano ancora residenti ma in rea ... strettoweb.com Palermo - Inchiesta sulla Sanità, ascoltati come testimoni vertici Asp Messina - facebook.com facebook Il presidente del Messina, Justin Davis, è stato ospite in redazione per confermare il suo impegno incondizionato, salvare il titolo di Serie D e, poi, rilanciare con un progetto ambizioso. Davis anche ringraziato la città per l’appoggio ricevuto x.com