Marche tra 10 anni avremo perso 46mila abitanti Solo due città invertono il trend ecco quali sono

Tra dieci anni le Marche potrebbero perdere circa 46 mila abitanti, secondo i dati disponibili. Solo due città della regione sembrano riuscire a invertire questa tendenza, mentre il resto delle località continua a registrare un calo di popolazione. L’ultimo aggiornamento dell’Istat, riferito a novembre 2025, conferma che Ancona ha superato per la prima volta la soglia dei 100 mila residenti dopo sette anni.

ANCONA - Il superamento della soglia dei 100mila residenti, certificato dopo sette anni vissuti a 5 cifre con l’ultimo aggiornamento Istat sul mese di novembre 2025, non è l’effetto di una fluttuazione statistica occasionale. Perché Ancona sta aumentando la popolazione ormai da aprile 2021, dopo una discesa fino a 99.181 residenti, e continuerà a crescere, sulla scia del traguardo dei 100.069 abitanti appena raggiunto, anche nei prossimi anni. Le previsioni Almeno così prevedono gli analisti dell’Istituto nazionale di statistica, che di recente hanno rivisto al rialzo per il comune dorico le stime di previsione della popolazione residente.... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

In tre anni nelle Marche si sono persi 2.265 studenti nelle scuole della RegioneTra gli anni scolastici 2024-2025 e il 2026-2027, le Marche registrano una perdita di 2.265 allievi nelle classi prime, sommando i saldi negativi dei quattro ordini scolastici: -280 all'infanzia (-2,8 ... ansa.it

Governo esercita golden power su vendita della raffineria di Falconara. Assessore Marche: "Segnale chiaro da parte dello Stato" #ANSA x.com

