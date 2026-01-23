Due grandi club europei mostrano interesse per Bastoni, mettendo in discussione il suo futuro all’Inter. Le trattative di mercato si intensificano e si parla di una possibile preferenza da parte del difensore. La situazione richiede attenzione da parte della società nerazzurra, che dovrà valutare attentamente le prossime mosse per tutelare gli interessi del giocatore e del club.

Tottenham, clamoroso affare in entrata: si lavora al colpo Robertson dal Liverpool! Cosa sta succedendo in Inghilterra Abraham Aston Villa: è fatta per il ritorno in Premier League dell’attaccante. Le cifre e i dettagli dell’affare per l’ex Roma e Milan Mercato Roma: cambia il futuro di questo giallorosso! Dirigenza soddisfatta, ha respinto tante offerte per farlo rimanere Calciomercato Cagliari: Albaraccin si avvicina ai rossoblù. A che punto è la trattativa e cosa manca per la chiusura definitiva. Ultimissime Convocati Pisa per l’Inter, le scelte di Gilardino: quante assenze per i toscani! La lista completa Cagliari, Pisacane alla vigilia della Fiorentina: «Ecco la verità sulla cessione di Prati. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter, attenta: due top club europei sono pronti a piombare su Bastoni! C’è già una preferenza

Leggi anche: Calciomercato, Inter attenta: offerta folle per Alessandro Bastoni?

Leggi anche: Bastoni Inter: quel club prepara una offerta importante per il difensore nerazzurro. La posizione del club di viale della Liberazione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Women’s, Inter vs Juventus 2–1. Goals by Vilhjalmsdottir and Milinkovi?.; Mercato, proposti diversi esterni ad Ausilio: due nomi. Ecco il profilo ricercato dall’Inter; Champions League, Inter-Arsenal: che notte a San Siro, Gunners avanti a 2,50 su Snai. Chivu insegue a 2,75.

Inter, attenta: ecco il trappoloneL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla della sfida di domani tra Inter e Cagliari e spiega come per i nerazzurri potrebbe trattarsi di una gara trappolone: Vengono definite piccole. Ma ... calciomercato.com

Attenta Inter, l'Arsenal sui corner è un pericolo: l'analisi allo Sky Tech #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com

INTER - NAPOLI 2-2 - Primo pareggio in questa stagione per la "Beneamata" che affronta il bigmatch scendendo in campo attenta, concentrata e determinata: infatti già al nono minuto va in vantaggio con Dimarco... Fino al ventiseiesimo, minuto in cui i parteno - facebook.com facebook