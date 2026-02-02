Calciomercato Inter Marotta piazza il colpo last minute? Clamorosa indiscrezione il presidente nerazzurro ha una pazza idea

L’Inter potrebbe sorprendere ancora prima della chiusura del mercato. Nonostante le dichiarazioni di Marotta, il club nerazzurro sta valutando un’ultima mossa per rinforzare la squadra. La clamorosa indiscrezione circola tra gli addetti ai lavori, lasciando i tifosi in attesa di eventuali sviluppi.

Inter News 24 Calciomercato Inter, nonostante le parole di Marotta i nerazzurri potrebbero piazzare un ultimo colpo. La situazione. Il mercato dell’Inter si avvia verso i rintocchi finali in un clima di incertezza e attesa febbrile. Nonostante le parole di chiusura arrivate ieri da Beppe Marotta, il quotidiano romano Corriere dello Sport rivela che esiste ancora una sottile fessura per un colpo di scena dell’ultimo minuto. Calciomercato Inter, l’ultima speranza si chiama Diaby: Marotta lascia una porticina aperta prima del gong. Il destino del mercato in entrata nerazzurro è appeso a un filo che porta direttamente in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Internews24.com

