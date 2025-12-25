Occasione di lusso a centrocampo | Ruben Neves rompe con l’Arabia Inter e Juve alla finestra ma la Premier chiama

Inter News 24 Il regista portoghese rifiuta il rinnovo con l’Al-Hilal: cessione immediata a gennaio. Marotta e Giuntoli tentano il colpo. Dopo quasi tre anni trascorsi a dettare i tempi di gioco nel deserto dorato della Saudi Pro League, l’avventura di Ruben Neves con la maglia dell’ Al-Hilal è giunta ai titoli di coda. Il classe 1997, considerato uno dei registi più raffinati e completi del panorama internazionale, ha deciso di non firmare il rinnovo contrattuale proposto dal club saudita. Una scelta netta e irreversibile, che apre scenari di mercato clamorosi già per l’imminente sessione invernale. 🔗 Leggi su Internews24.com

