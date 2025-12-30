Mercato Inter | non solo Muharemovic emissari inglesi per un altro obiettivo nerazzurro

Sul mercato dell’Inter, l’attenzione non si limita a Muharemovic. Recentemente, emissari inglesi sono stati avvistati in visita alla ricerca di un profilo difensivo di rilievo per rinforzare la rosa nerazzurra. Queste attività indicano l’interesse internazionale verso un possibile investimento nel settore difensivo del club, sottolineando l’importanza di ampliare le opzioni disponibili per la squadra.

Inter News 24 Mercato Inter, osservatori inglesi per un grande obiettivo della difesa nerazzurra. E non si tratta di Muharemovic. Vediamo di chi stiamo parlando. Il calciomercato guarda al futuro e il nome di Jan Ziolkowski è diventato uno dei più caldi sul taccuino dei direttori sportivi europei. Il giovane difensore polacco, un classe 2005 dotato di grande senso della posizione e forza fisica, sta scalando rapidamente le gerarchie nella Capitale. Complice la partenza di Evan Ndicka — il solido centrale ivoriano impegnato in Coppa d’Africa — Ziolkowski sta trovando una continuità che ha acceso i riflettori delle grandi potenze del calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com

