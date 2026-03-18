In un confronto tra le tensioni in Iran e l’attenzione europea, la posizione di Meloni si distingue per una linea più decisa rispetto a quella degli Stati Uniti. Un commento su questa dinamica arriva da Diletti, che analizza come il conflitto mediorientale rappresenti un banco di prova per le strategie dei paesi occidentali e le loro relazioni diplomatiche. La situazione in Iran continua a influenzare la scena internazionale e le scelte politiche europee.

La guerra che si sta consumando in Iran è già, nei fatti, un detonatore geopolitico. Tra tensioni militari, diplomazie in affanno e un’Europa ancora incerta sul ruolo da giocare, il conflitto mediorientale si impone come banco di prova per leadership e strategie occidentali. Ma, soprattutto, per la tenuta dell’alleanza atlantica dopo le bordate del presidente Donald Trump e la replica del presidente francese Emmanuel Macron. In questo scenario, alla vigilia di un Consiglio europeo tutt’altro che semplice, il professore di Scienza Politica all’Università La Sapienza, Mattia Diletti analizza per Formiche.net le implicazioni politiche, economiche e strategiche di una crisi che – avverte – può incidere direttamente anche sulla stabilità dei governi europei e sugli assetti futuri dell’alleanza atlantica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Meno Trump, più Ue. La linea (giusta) di Meloni sull’Iran. Parla Diletti

Articoli correlati

Iran, Trump chiede la resa incondizionata. E Meloni parla con i leader europeiUn'altra giornata di contatti con alleati e partner della regione per fare il punto sulla crisi in Medio Oriente prima di spostarsi all'Arena di...

Il Pd contesta Meloni sull’Iran? Allora sia coerente e migri all’opposizione in UeÈ bastata, però, la semplice iniziativa congiunta di Meloni, Macron, Merz e Starmer per costituire un coordinamento militare in difesa di Cipro per...

Tutti gli aggiornamenti su Meno Trump

Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente, il think tank ECFR avverte l’UE: Seguire Trump è una follia strategica; La furia di Donald Trump contro gli alleati: Non ci aiutano; Le difficoltà di Trump, il re è nudo ma Bruxelles non se n’è ancora accorta; Una guerra che cancella i nemici di Israele e gli alleati di Trump.

>>>ANSA/ Trump autorizza il petrolio di Putin, è scontro aperto con l'Ue(di Michele Esposito) Il petrolio russo già in transito potrà essere acquistato. A poco meno due settimane dall'attacco degli Usa all'Iran si palesa ciò che, nelle cancellerie europee, temevano da g ... ansa.it

L'Ue non ha legittimato il Consiglio di pace di Trump, dice la commissaria europea ŠuicaIn un’intervista a Euronews, la commissaria europea Šuica ha preso le distanze dal Consiglio di pace promosso da Trump, senza però escludere la possibilità di continuare a partecipare alle riunioni de ... msn.com

Trump ci sta pensando, perché fermarsi prima diventa sempre meno un'opzione. Ma secondo il New York Times sarebbe un'operazione più complessa dell'uccisione di Bin Laden. - facebook.com facebook

In meno di un anno e mezzo, Trump ha rivendicato come 51° stato degli USA: - Canada - Messico - Venezuela x.com