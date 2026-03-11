Il Partito Democratico critica la posizione del governo sulla questione iraniana e chiede che, in caso di incoerenza, passi all’opposizione in Europa. Nel frattempo, l’Unione Europea appare più aggressiva rispetto alle scelte italiane, mentre i democratici continuano a sostenere l’attuale commissaria europea. La situazione si sviluppa con scontri di posizioni tra Bruxelles e Roma, senza ulteriori approfondimenti o analisi.

È bastata, però, la semplice iniziativa congiunta di Meloni, Macron, Merz e Starmer per costituire un coordinamento militare in difesa di Cipro per spostare il dibattito dalle polemiche sterili in salsa italiana. La sinistra italiana però si pone molto male: sempre attiva e pronta ad attaccare il governo, molto timida e arrancante quando deve fornire risposte convincenti alla soluzione della crisi. Enunciare il loro semplice mantra è facile: «Vogliamo la pace» (ma chi non la vorrebbe.). Ma purtroppo fare i conti con ciò che succede nel mondo è più complicato di una affermazione di volontà. Forse è venuto il momento di mettere a nudo le contraddizioni e le incoerenze della sinistra e del Pd sul loro modo di concepire la politica estera e sulla loro collocazione in Europa. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Pd contesta Meloni sull’Iran? Allora sia coerente e migri all’opposizione in Ue

