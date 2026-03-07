Oggi, il governo iraniano ha ricevuto una richiesta di resa incondizionata da parte dell'amministrazione statunitense. Nel frattempo, il presidente del consiglio italiano ha avuto incontri con diversi leader europei per discutere sulla situazione nella regione. La giornata si è svolta attraverso una serie di contatti tra varie rappresentanze politiche e diplomatiche, con aggiornamenti su sviluppi e posizioni ufficiali.

Un'altra giornata di contatti con alleati e partner della regione per fare il punto sulla crisi in Medio Oriente prima di spostarsi all'Arena di Verona e partecipare, assieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla cerimonia d'apertura dei Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina. A una settimana dagli attacchi di Stati Uniti e Israele all'Iran, Giorgia Meloni sente prima il presidente della Turchia, poi partecipa a una call nel formato E4 con i leader di Gran Bretagna, Germania e Francia. Nella conversazione telefonica con Erdogan, la premier esprime "solidarietà e vicinanza" al paese, "partner strategico dell'Italia e alleato Nato", per "l'ingiustificabile attacco missilistico di cui è stata oggetto" nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Trump chiede la resa incondizionata. E Meloni parla con i leader europei

Iran, Trump chiede la resa incondizionata prima di qualsiasi accordoIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito l'Iran che vuole una resa incondizionata.

Trump vuole “la resa incondizionata” dell’Iran: “Poi sceglieremo un leader, anche non democratico”Trump afferma che non ci sarà un accordo senza "resa incondizionata" dell'Iran e che dopo si sceglierà un nuovo leader, anche non democratico.

Attacco all'Iran, Trump: Lo facciamo anche per i nostri buoni amici e alleati dell'Europa

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran Trump chiede la resa....

Temi più discussi: Cronaca di una guerra annunciata. Usa e Israele attaccano, l'Iran risponde: tutto il Medio Oriente in fiamme; Media: Nuova Guida suprema è Mojtaba, figlio di Khamenei. Trump contro Spagna e Regno Unito; Stavolta l’obiettivo è rovesciare il regime in Iran; Il flop dei negoziati Usa-Iran e la guerra di Trump: ecco cosa è successo.

Iran, Trump chiede la resa incondizionata prima di qualsiasi accordoIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito l'Iran che vuole una resa incondizionata. Senza di questa non ci sarà nessun accordo, ha sottolineato mentre l'esercito americano sta elabor ... msn.com

IRAN, TRUMP CHIEDE LA RESANel giorno dell’ondata di attacchi su larga scala che hanno devastato Teheran, rivendicati da Israele con queste parole, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affidato alla sua piattaforma ... 9colonne.it

Iran: Paesi europei obiettivi se si uniscono agli Usa - facebook.com facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #6marzo #Iran #IranWar #IranIsraelWar #Israele #TelAviv #Cipro #Golfo #MedioOriente #Onu #Ucraina #Russia #Putin #Paralimpiadi #Mattarella #Meloni #Milano #CorriereDellaSera x.com