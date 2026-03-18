Meloni vede Giorgetti | focus sul dossier carburanti

La premier Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Durante l’incontro si è discusso del dossier carburanti, senza ulteriori dettagli sui temi trattati o sulle decisioni prese. La riunione si è svolta in un clima riservato e ha coinvolto esclusivamente i due esponenti del governo.

Incontro a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Al centro della riunione che si è tenuta in mattinata c’è stato il dossier carburanti, a cui il governo lavora per l’innalzamento dei prezzi dopo la crisi in Medio Oriente per la guerra in Iran, con un faro anche su possibili fenomeni di speculazione. A Palazzo Chigi anche il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. Lo stesso Pichetto, in un’intervista a Repubblica, ha annunciato che avrebbe avuto in mattinata un incontro con la premier per fare il punto sul dossier Ets, alla vigilia del Consiglio Ue, e relazionarla sulla riunione di martedì 17 marzo con gli omologhi europei a Bruxelles. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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