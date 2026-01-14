Italia-Oman bilaterale Meloni-Haitham bin Tarik | focus su cooperazione e dossier internazionali
Durante il bilaterale tra Italia e Oman presso la residenza Al Barakah Palace, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sultano Haitham bin Tarik hanno discusso di cooperazione bilaterale e questioni internazionali, evidenziando l’importanza di rafforzare i rapporti tra i due Paesi attraverso dialogo e collaborazione su temi strategici.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il sultano dell’ Oman, sua maestà Haitham bin Tarik, in occasione del bilaterale presso la residenza reale Al Barakah Palace hanno tenuto una sessione di colloqui durante la quale hanno esaminato “gli aspetti della cooperazione tra i due Paesi e le modalità per svilupparla. Si è inoltre discusso delle opportunità di investimento, in particolare nei settori dell’industria, dell’ energia, delle tecnologie moderne, della sicurezza alimentare e del turismo, nonché nei campi della cultura e dell’istruzione. Sono stati infine scambiati punti di vista sulle principali questioni e sugli sviluppi più rilevanti a livello regionale e internazionale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Giorgia Meloni arrivata in Oman per il bilaterale con il Sultano Haitham bin Tarik
Leggi anche: G20, Meloni incontra Erdogan: focus su cooperazione Italia-Turchia e crisi internazionali
Meloni, missione tra Medio Oriente e Asia: venerdì vedrà Takaichi; Da domani missione di Meloni in Oman, Giappone e Corea del Sud -; Oman-Italia, Meloni segna la nuova rotta del Mediterraneo nel Golfo; Meloni in Oriente da oggi al 19, gli incontri in agenda. In Giappone rilancia l'intesa con Takaichi.
Italia-Oman, bilaterale Meloni-Haitham bin Tarik: focus su cooperazione e dossier internazionali - (LaPresse) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il sultano dell’Oman, sua maestà Haitham bin Tarik, in occasione del bilaterale presso la residenza reale Al Barakah Palace hanno tenuto una ... stream24.ilsole24ore.com
Giorgia Meloni fa tappa a Mascate, nuova fase per i rapporti Italia-Oman - Il vertice bilaterale punta a trasformare il tradizionale interscambio commerciale in una partnership strategica basata sul trasferimento di conoscenze. agi.it
Giorgia Meloni arrivata in Oman per il bilaterale con il Sultano Haitham bin Tarik - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all’aeroporto internazionale di Mascate per una visita ufficiale nel Sultanato dell’Oman, prima tappa ... msn.com
La premier #Meloni pronta a partire per Oman, Giappone e Corea del Sud. Un’area sempre più strategica per Italia e #Ue: ecco tutti gli obiettivi facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.