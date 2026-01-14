Italia-Oman bilaterale Meloni-Haitham bin Tarik | focus su cooperazione e dossier internazionali

Durante il bilaterale tra Italia e Oman presso la residenza Al Barakah Palace, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sultano Haitham bin Tarik hanno discusso di cooperazione bilaterale e questioni internazionali, evidenziando l’importanza di rafforzare i rapporti tra i due Paesi attraverso dialogo e collaborazione su temi strategici.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il sultano dell’ Oman, sua maestà Haitham bin Tarik, in occasione del bilaterale presso la residenza reale Al Barakah Palace hanno tenuto una sessione di colloqui durante la quale hanno esaminato “gli aspetti della cooperazione tra i due Paesi e le modalità per svilupparla. Si è inoltre discusso delle opportunità di investimento, in particolare nei settori dell’industria, dell’ energia, delle tecnologie moderne, della sicurezza alimentare e del turismo, nonché nei campi della cultura e dell’istruzione. Sono stati infine scambiati punti di vista sulle principali questioni e sugli sviluppi più rilevanti a livello regionale e internazionale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

