Meloni | Taglio di 25 centesimi al litro sui carburanti Via libera al decreto

Il governo ha approvato un decreto che prevede un taglio di 25 centesimi al litro sui carburanti. Nel documento sono inclusi 130 milioni di euro destinati al bonus carburanti per le fasce più deboli. La misura è stata confermata in una riunione dell’esecutivo, che ha dato il via libera al provvedimento.

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata dalla guerra in Iran. Il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri introduce un tagli di “25 centesimi al litro” sul prezzo dei carburanti. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Tg1. Sul tavolo dell’esecutivo è arrivata in bozza anche la norma bandiera contro la speculazione che Il Sole 24 Ore ha avuto la possibilità di visionare. Il Governo chiama in campo Mister Prezzi, che dovrà gestire «uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento dei carburanti». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Meloni: «Taglio di 25 centesimi al litro sui carburanti». Via libera al decreto Articoli correlati Guerra in Iran, prezzi dei carburanti in salita anche ad Agrigento: dieci centesimi in più al litro in soli in tre giorniIl gasolio ha registrato il rincaro più alto attestandosi sui circa 1,80 al litro, ma secondo il esperti presto il costo alla colonnina supererà la... Il caro carburanti è un salasso: inarrestabile la corsa del diesel ormai sopra i 2 euro al litro. Male anche la benzina stabilmente oltre 1,8 euro al litroPassano i giorni ma il prezzo dei carburanti non accenna a frenare la sua corsa che si sta trasformando in un salasso per gli automobilisti italiani. Una selezione di notizie su Meloni Taglio di 25 centesimi al litro... Temi più discussi: Schlein non la dice tutta su Meloni e l’aumento dell’accisa sul diesel; Maltempo: memoria CGIL audizione esame del disegno di legge C. 2823 Governo, DL 25/2026; L'effetto-guerra sul governo, allo studio le prime misure. In campo c'è anche il Quirinale; Caro petrolio, pronto lo scudo del governo contro la speculazione. Pensioni, il taglio di Meloni fa perdere agli statali 33 mldI più fortunati se la caveranno con un taglio da 80 euro al mese sulla pensione, ma qualcuno ci perderà addirittura 1.200 euro al mese. Sono gli effetti della riduzione delle pensioni anticipate di ... ilfattoquotidiano.it Manovra, Meloni: Priorità a famiglia, salari e sanità. Taglio dell’Irpef, pensioni e… Tutte le misure approvate. VIDEOPer le pensioni minime abbiamo previsto un incremento di 20 euro mensili, ricorderete le polemiche rispetto ai 6 euro dell’anno scorso che peraltro facevano riferimento all’indice di inflazione. Lo ... affaritaliani.it 18/3/26. Taglio di Po. Si sono svolti nel pomeriggio di oggi nella chiesa parrocchiale i funerali del pittore tagliolese Silvano Pezzolato morto a 96 anni,molto noto e stimato;aveva donato al comune un grande trittico esposto in sala consiliare. Condoglianze a fig x.com Carburanti, Salvini: “in Cdm taglio delle accise per centinaia di milioni” facebook