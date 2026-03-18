Benzina l’annuncio di Meloni | Via le accise Risparmio di 25 centesimi a litro

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che prevede la rimozione delle accise sulla benzina, con l’obiettivo di ridurre il prezzo del carburante di 25 centesimi al litro. L’annuncio è stato fatto dal presidente del Consiglio, che ha specificato il taglio delle accise come misura immediata per contenere i costi. La decisione mira a influire sui prezzi alla pompa.

Il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri introduce un tagli di "25 centesimi al litro" sul prezzo dei carburanti. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Tg1dopo il via libera del Consiglio Una mossa anti-speculazione. E per contenere, con un taglio di 25 centesimi al litro, i costi saliti alle stelle dei rifornimenti dal benzinaio. Giorgia Meloni, a sorpresa, riunisce il Consiglio dei ministri alle sette di sera, quando già la aspettano a Bruxelles, per dare il via libera a un decreto legge che le opposizioni invocano dall'inizio della guerra, e che ora a tre giorni dal referendum ha, la critica immediata del Pd, un sapore tutto "elettorale". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Benzina, l’annuncio di Meloni: “Via le accise”. Risparmio di 25 centesimi a litro Articoli correlati Caro carburanti, accise ridotte per 20 giorni. Meloni: “Taglio di 25 centesimi al litro”Roma, 18 marzo 2026 – Il governo cambia schema sul caro-carburanti e sceglie la via più immediata: un taglio generalizzato delle accise per 20... Decreto carburanti, taglio accise per 20 giorni. Meloni: «Prezzi giù di 25 centesimi al litro». Social card rafforzata e stretta sulla speculazione: le misure del governoVia libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata... Una raccolta di contenuti su Benzina l'annuncio di Meloni Via le... Temi più discussi: Passare all'auto elettrica fa risparmiare con la benzina alle stelle?; Benzina e diesel sempre più cari: ecco come risparmiare; Volkswagen taglierà 50 mila posti entro il 2030 per risparmiare 6 miliardi all'anno: l'annuncio dell'ad Blume; Ets, otto Paesi contro l'Italia. Il governo studia un bonus benzina per i redditi bassi. Taglio delle accise sui carburanti: risparmio di 25 cent/litroIl Governo riduce le accise sui carburanti per 20 giorni, abbassando di 25 cent/litro benzina e diesel alla pompa. newsauto.it Bonus carburante al posto del taglio delle accise per abbattere il costo di benzina e diesel, il piano MeloniIl governo Meloni esclude il taglio delle accise sui carburanti nonostante i prezzi. Al suo posto viene ipotizzato un bonus benzina per redditi bassi ... virgilio.it Il governo vara un taglio delle accise per 20 giorni: risparmio di 25 centesimi a litro mdst.it/3P8Jz6Z - facebook.com facebook