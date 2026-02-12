La decisione su Roberto Vannacci resta in bilico. Il governo non ha ancora preso una posizione chiara sul suo coinvolgimento o esclusione dalla maggioranza. La ministra Lollobrigida ha detto che si deciderà in futuro. Intanto, si aspetta anche cosa farà Meloni sul referendum, ma ancora nulla di definito. La situazione resta incerta e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

“Non abbiamo ancora deciso cosa fare con il movimento del generale", ci dice il ministro dell'Agricoltura. E sul referendum, "se lo avessimo politicizzato subito avremmo commesso un errore” “Non abbiamo ancora deciso cosa fare con Roberto Vannacci e il suo movimento politico, se ammetterlo in maggioranza o tenerlo fuori. Ne parleremo”. E ancora: “Sul referendum ammetto che il centrosinistra ha più facilità a mobilitare il suo elettorato rispetto a noi del centrodestra, ma adesso vedrete. Per noi la campagna elettorale comincia ora. Scenderà in campo Giorgia Meloni. Farà più di una iniziativa”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Vannacci in maggioranza? Vedremo. Sul referendum arriverà Meloni”. Parla Lollobrigida

Il centrodestra si trova ora in una fase di incertezza dopo la polemica con il generale Vannacci.

In aula alla Camera, i deputati di Futuro Nazionale hanno presentato e votato tre ordini del giorno contro il parere del governo.

