Vannacci in maggioranza? Vedremo Sul referendum arriverà Meloni Parla Lollobrigida

Da ilfoglio.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione su Roberto Vannacci resta in bilico. Il governo non ha ancora preso una posizione chiara sul suo coinvolgimento o esclusione dalla maggioranza. La ministra Lollobrigida ha detto che si deciderà in futuro. Intanto, si aspetta anche cosa farà Meloni sul referendum, ma ancora nulla di definito. La situazione resta incerta e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

“Non abbiamo ancora deciso cosa fare con il movimento del generale", ci dice il ministro dell'Agricoltura. E sul referendum, "se lo avessimo politicizzato subito avremmo commesso un errore” “Non abbiamo ancora deciso cosa fare con Roberto Vannacci e il suo movimento politico, se ammetterlo in maggioranza o tenerlo fuori. Ne parleremo”. E ancora: “Sul referendum ammetto che il centrosinistra ha più facilità a mobilitare il suo elettorato rispetto a noi del centrodestra, ma adesso vedrete. Per noi la campagna elettorale comincia ora. Scenderà in campo Giorgia Meloni. Farà più di una iniziativa”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

vannacci in maggioranza vedremo sul referendum arriver224 meloni parla lollobrigida

© Ilfoglio.it - “Vannacci in maggioranza? Vedremo. Sul referendum arriverà Meloni”. Parla Lollobrigida

Approfondimenti su Vannacci Maggioranza

Il referendum è lo snodo per Meloni (e Schlein). Renzi e Vannacci? Due guastatori. Parla Orsina

Il centrodestra si trova ora in una fase di incertezza dopo la polemica con il generale Vannacci.

Dl Ucraina: Mancini (Pd), 'per Meloni ok voti Vannacci? Lo considera in maggioranza?'

In aula alla Camera, i deputati di Futuro Nazionale hanno presentato e votato tre ordini del giorno contro il parere del governo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vannacci Maggioranza

Argomenti discussi: Renzi: Vannacci occupa lo spazio dei delusi a destra. Se loro si dividono noi possiamo vincere; Vannacci, M5s e Avs: asse alla Camera contro le armi all’Ucraina; Decreto Ucraina, il partito di Vannacci alla prova del voto di fiducia a Meloni; Dl Ucraina: i vannacciani sfidano Lega sullo stop alle armi, governo pronto alla fiducia.

Vannacci in maggioranza? Vedremo. Sul referendum arriverà Meloni. Parla LollobrigidaNon abbiamo ancora deciso cosa fare con il movimento del generale, ci dice il ministro dell'Agricoltura. E sul referendum, se lo avessimo politicizzato subito avremmo commesso un errore ... ilfoglio.it

vannacci in maggioranza vedremoVANNACCI ELETTORALE Caso Vannacci, la maggioranza accelera sulla legge elettoraleL’obiettivo politico, spiegano fonti parlamentari, è arrivare a un primo via libera almeno in una delle due Camere entro l’estate 2026 ... statoquotidiano.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.