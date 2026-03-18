Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’Italia non cederà al ricatto iraniano riguardo allo stretto di Hormuz. In un’intervista al Foglio, ha precisato che il governo intende lavorare con le organizzazioni internazionali, in particolare con l’Onu, per affrontare la situazione. Crosetto ha ribadito la posizione del paese senza approfondire ulteriori motivazioni o conseguenze.

AGI - Il ministro della Difesa Guido Crosetto, in una intervista al Foglio, spiega la posizione dell'Italia nella guerra in Medio Oriente. "Non si può lasciare che la stabilità della regione dipenda dal ricatto del regime iraniano. La risposta non può però essere solitaria ed episodica o parziale: deve essere larga, credibile, condivisa, coinvolgendo il maggior numero possibile di Paesi del mondo ". "L'Italia non ha alcuna intenzione di disimpegnarsi dalla difesa del diritto di passaggio a Hormuz - ha aggiunto Crosetto - perché da quel tratto di mare passa una parte decisiva della nostra sicurezza, della nostra economia. Non solo gli interessi italiani o europei ma di tutto l' Indo-Pacifico e, per l' effetto domino sui prezzi dell'energia, di tutto il mondo". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crosetto: “Non cedere al ricatto iraniano su Hormuz. L’Italia lavorerà per coinvolgere l’Onu”

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