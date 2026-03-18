Crosetto | Non bastano i volenterosi contro il ricatto iraniano su Hormuz E la ministra francese gli dà ragione

Il ministro della Difesa ha affermato che non bisogna cedere al ricatto iraniano su Hormuz, sottolineando che i volontari da soli non sono sufficienti. La ministra francese ha condiviso questa posizione, supportando l’idea che l’Italia si impegnerà a coinvolgere l’Onu per affrontare la situazione. La questione riguarda le tensioni nella regione e le strategie internazionali messe in campo.

“Non si può cedere al ricatto iraniano su Hormuz. Ma i volenterosi non bastano: l’Italia lavorerà per coinvolgere l’Onu”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto al direttore del Foglio, Claudio Cerasa: ”Il nostro Paese non ha alcuna intenzione di disimpegnarsi dalla difesa del diritto di passaggio a Hormuz, perché da quel tratto di mare passa una parte decisiva della nostra sicurezza, della nostra economia. Non solo gli interessi italiani o europei ma di tutto l’Indo-Pacifico e, per l’effetto domino sui prezzi dell’energia, di tutto il mondo”. Crosetto: “La risposta deve essere larga, credibile, condivisa”. “Non si può lasciare che la... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Crosetto: “Non bastano i volenterosi contro il ricatto iraniano su Hormuz”. E la ministra francese gli dà ragione Articoli correlati Crosetto: “Non cedere al ricatto iraniano su Hormuz. L’Italia lavorerà per coinvolgere l’Onu”AGI - Il ministro della Difesa Guido Crosetto, in una intervista al Foglio, spiega la posizione dell'Italia nella guerra in Medio Oriente. Il ricatto di Trump su Hormuz, l'Europa prende tempo: come può cambiare la missione AspidesL'Europa prende tempo davanti alla richiesta di Donald Trump di un intervento dei Paesi Nato nello Stretto di Hormuz. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Crosetto Non bastano i volenterosi... Argomenti discussi: M5s interroga Crosetto sul caso Garibaldi-Indonesia e l'interesse Drass. Crosetto rientra da Dubai: ho pagato l'aereo di Stato. Ma per il M5s deve dimettersiIl ministro della Difesa bloccato negli Emirati: dell'attacco in Iran nessuno era stato avvisato. Le opposizioni all'attacco, a partire dal Movimento ... avvenire.it Crosetto rientra da Dubai, Tajani domani in Senato. Schlein: L'amicizia con Trump non è bastata ad avvertirciIl ministro della Difesa, bloccato negli Emirati durante l'attacco di America e Israele all'Iran, ritorna in Italia con un volo militare pagato di tasca propria. Il titolare della Farnesina ammette: ... ilfoglio.it