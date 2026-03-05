L’Italia non è in guerra Caro energia? Pronta a tassare gli speculatori | cos’ha detto Giorgia Meloni

Il primo ministro ha affermato che l’Italia non si trova in guerra e ha annunciato l’intenzione di tassare gli speculatori del settore energetico, in risposta alle recenti tensioni. Durante un intervento a Roma, ha espresso preoccupazione per una crisi del diritto internazionale e degli organismi multilaterali, che secondo lei contribuisce a un mondo sempre più caotico.

Roma, 5 marzo 2026 – “Sono preoccupata da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale e degli organismi multilaterali, che sta generando un mondo sempre più governato dal caos. Era purtroppo prevedibile dopo l’anomalia totale di un membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che invadeva un suo vicino chiaramente più debole. Come abbiamo visto, la situazione è sempre più instabile e imprevedibile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando della crisi iraniana ai microfoni di Rtl 102.5. La premier ha aggiunto di essere “ovviamente preoccupata per le possibili ripercussioni sull’Italia. Ovviamente noi stiamo lavorando su tutti questi fronti: intanto siamo in continuo contatto con i principali alleati, con i leader del Medio Oriente, e poi siamo impegnati soprattutto su tre fronti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Referendum, l’annuncio di Giorgia Meloni: cosa ha detto davveroUn chiarimento netto, arrivato in uno dei momenti più delicati del dibattito internazionale.

