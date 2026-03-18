A prima vista, la notizia può sembrare uno di quegli incroci destinati soprattutto a generare rumore: Giorgia Meloni ospite di Pulp Podcast, il format di Fedez e Mr. Marra, con una puntata annunciata per il 19 marzo, a pochi giorni dal referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Ma fermarsi alla superficie significherebbe perdere il punto politico dell’operazione. Il punto, infatti, non è la “contaminazione” tra politica e intrattenimento. Quella è già realtà da anni. Il punto è che, in questa fase, Meloni non sta scegliendo soltanto un contenitore alternativo: sta scegliendo un canale diverso per intervenire su un voto che rischia di soffrire di distanza, tecnicismo e bassa mobilitazione emotiva. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Meloni da Fedez, non solo un’operazione pop. L’analisi di Carone

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