Meloni da Fedez non solo un’operazione pop L’analisi di Carone

Da formiche.net 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A prima vista, la notizia può sembrare uno di quegli incroci destinati soprattutto a generare rumore: Giorgia Meloni ospite di Pulp Podcast, il format di Fedez e Mr. Marra, con una puntata annunciata per il 19 marzo, a pochi giorni dal referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Ma fermarsi alla superficie significherebbe perdere il punto politico dell’operazione. Il punto, infatti, non è la “contaminazione” tra politica e intrattenimento. Quella è già realtà da anni. Il punto è che, in questa fase, Meloni non sta scegliendo soltanto un contenitore alternativo: sta scegliendo un canale diverso per intervenire su un voto che rischia di soffrire di distanza, tecnicismo e bassa mobilitazione emotiva. 🔗 Leggi su Formiche.net

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