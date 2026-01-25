domenica in gli ospiti della puntata del 25 gennaio da bobby solo a pierdavide carone

Domenica 25 gennaio, Rai 1 propone una puntata di Domenica In condotta da Mara Venier, con ospiti provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo, tra cui Bobby Solo e Pierdavide Carone. La trasmissione si inserisce in un contesto che unisce cinema e Festival di Sanremo, offrendo uno spazio di approfondimento e intrattenimento nel pomeriggio televisivo.

Oggi, domenica 25 gennaio, torna l'appuntamento con Domenica In. Il programma va in onda dalle 14 su Rai 1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, con la conduzione di Mara Venier, affiancata in questa stagione da Tommaso Cerno, Teo Mammucari e Enzo Miccio. Proprio a Miccio spetterà il compito di curare un tributo a Valentino Garavani, l'ultimo imperatore della moda scomparso lo scorso 19 gennaio all'età di 93 anni. La 19ª puntata sarà inoltre dedicata alla musica e soprattutto all'imminente Festival di Sanremo, con numerosi artisti che nel tempo hanno lasciato un segno nella storia della kermesse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Domenica In, gli ospiti della puntata del 18 gennaio da Bobby Solo a Serena Autieri

