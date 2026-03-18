Da bambino, vivendo nelle campagne di Castelfranco Veneto, avevo un medico di famiglia che arrivava a casa con una Peugeot di colore verde poco gradevole. Era il dottor Rapisardi, il medico che seguiva la mia salute in quegli anni. La sua visita rappresentava un appuntamento fisso e quotidiano in un periodo in cui la mia salute era fragile.

Quando ero bambino dalla salute un po’ carente e abitavo nelle campagne di Castelfranco Veneto, città del pittore Giorgione e secoli dopo di Donatella Rettore, il dottor Rapisardi arrivava a casa con la sua Peugeot di un verdino improponibile. Visitava me e intanto che c’era dava un’occhiata alle tonsille di mia sorella e faceva una ricetta per papà Era il Dottore, quello che si ricordava tutte le mie malattie da quando ero nato e in grado di diagnosticare qualsiasi nuovo disturbo. Sono passati 50 anni ma il medico di famiglia, poi medico della mutua, poi di base e ora di medicina generale, era e rimane il tutore della nostra salute. E che in Lombardia, regione che ha (e se ne vanta anche a ragione) il miglior sistema sanitario, manchino 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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