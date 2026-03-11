salvate il medico di famiglia

Il medico di famiglia, figura tradizionalmente centrale nell’assistenza sanitaria, era noto per fornire indicazioni sanitarie spesso decisive. In passato, questa figura rappresentava un punto di riferimento importante per molte persone, offrendo cure e consigli personalizzati. Oggi, questa presenza sembra essere meno consolidata, ma il ruolo rimane fondamentale per molte famiglie e cittadini.

Un tempo il medico di base, o più comunemente noto come medico di famiglia, era una figura spesso in grado di offrire importanti e spesso decisive indicazioni sanitarie. Oggi, soprattutto nelle grandi città, è diventato un mestiere quasi proibito. Se le attività fossero figurine, quella del medico di famiglia sarebbe una delle più rare. Pensionamenti a cui non si fa fronte con nuove entrate, ritmi lavorativi disumani, stipendio non gratificante e ostacoli burocratici di ogni sorta: attualmente questo mestiere specifico non è più appetibile per i giovani che approcciano la carriera medica. E difficilmente potrà tornare ad esserlo se, nonostante le elevate tecnologie di cui il mondo dispone al giorno d’oggi, si deve fare i conti con il sistema informatico va costantemente in tilt (come sta accadendo nella provincia meneghina). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

