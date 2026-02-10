Rivoluzione negli ambulatori | Addio al medico di famiglia arriverà il medico a ore Ma gli orari saranno più estesi
La Regione Emilia-Romagna ha annunciato un cambiamento importante nel servizio di medicina generale. Al posto del tradizionale medico di famiglia, arriveranno i medici a ore con orari più estesi. L’accordo, definito dalla stessa regione “storico”, introduce le Aft, le Aggregazioni Funzionali Territoriali, come nuovo punto di riferimento per l’assistenza sanitaria sul territorio. La novità mira a offrire un servizio più flessibile e vicino alle esigenze dei cittadini.
È stato definito dalla Regione un "accordo storico" quello che ridisegna la medicina generale (in sostanza, il servizio dei medico di base) in Emilia-Romagna, istituendo le Aft (Aggregazioni Funzionali Territoriali) come pilastro dell'assistenza. Ma cosa cambia concretamente per i pazienti.🔗 Leggi su Forlitoday.it
