Regione firmato il contratto 2022-2024 per i dipendenti

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha firmato all’Aran il contratto 2022-2024 per i dipendenti regionali, mettendo nero su bianco un accordo che riguarda circa 25.000 lavoratori e che prevede aumenti salariali e nuove assunzioni.

È stato firmato all’Aran il contratto 2022-2024 per il personale del comparto della Regione siciliana. Lo ha annunciato il presidente Renato Schifani, evidenziando che si tratta del terzo accordo siglato nel corso dell’attuale legislatura, mentre il contratto per l’area dirigenziale è già stato trasmesso alla Corte dei Conti. “Un passaggio fondamentale – ha dichiarato Schifani, che detiene l’interim alla Funzione pubblica – per allineare il personale agli standard nazionali, garantendo dignità professionale e certezze economiche”. La Regione è già proiettata verso il prossimo rinnovo contrattuale: gli uffici stanno predisponendo l’atto di indirizzo per avviare il negoziato relativo al triennio 2025-2027, con l’obiettivo di concludere la procedura senza ritardi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La Cisl annuncia la firma dell'ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (Ccrl) 2022-2024 per l'area della dirigenza della Regione Siciliana.

La CISL Scuola ha firmato ufficialmente il contratto 2022-24, con gli arretrati previsti tra gennaio e febbraio.

Aggiornamento sulla firma definitiva del CCNL comparto sanità 2022-2024

