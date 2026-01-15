Contratto Scuola 2022-2024 le novità rispetto al contratto precedente | una scheda della Uil Scuola Rua

Il Contratto Scuola 2022-2024 introduce novità rispetto al precedente, con cambiamenti che riguardano retribuzioni, incarichi e modalità di lavoro. La Uil Scuola Rua fornisce una scheda dettagliata per chiarire le principali innovazioni. In questi giorni, l’applicazione del rinnovo contrattuale sta entrando nel vivo, con primi effetti visibili anche sulla piattaforma NoiPA.

In questi giorni il rinnovo contrattuale entra nella sua fase applicativa, con i primi effetti visibili anche su NoiPA. Il CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 diventa così effettivo per docenti e personale ATA, dopo la firma definitiva avvenuta a dicembre 2025. Il nuovo contratto interviene principalmente su due ambiti: le relazioni sindacali e la parte economica della retribuzione stipendiale. È su questi aspetti che si concentrano le novità rispetto alla precedente tornata contrattuale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: D’Aprile (UIL Scuola RUA): “Concluso il contratto 2022-2024, ora al lavoro per il rinnovo economico 2025-2027”

Leggi anche: Elezioni Fondo Espero 2025, UIL Scuola RUA 8 seggi, + 3 rispetto al 2022

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Contratto Scuola 2022-2024: le novità rispetto al contratto precedente; A breve la liquidazione di tutti i benefici economici previsti dal CCNL 2022/24 sottoscritto in via definitiva il 23 dicembre 2025; Arretrati e aumenti per lavoratori della scuola andati in pensione nel 2024 e 2025: cosa spetta. Pillole di Question Time; CCNL Istruzione e Ricerca 2022/2024: aggiornati gli stipendi del personale della scuola con la rata di gennaio.

Rinnovo contratto scuola, aumenti e arretrati già da gennaio 2026 - Tutte le informazioni su aumenti e arretrati da gennaio 2026: chi li riceve, importi medi e le emissioni straordinarie ... skuola.net